Краткий пересказ от РИА ИИ Увлажнитель воздуха на ночь полезен людям, у которых по утрам першит в горле, бывает заложен нос и сухой кашель, рассказала врач-отоларинголог Эльмира Гамзатова.

Увлажнение воздуха предотвращает пересыхание слизистой носа, снижает риск храпа и помогает дыханию.

МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Увлажнитель воздуха на ночь нужен людям, у которых после пробуждения першит в горле, бывает заложен нос и есть сухой кашель, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.

"Включать увлажнитель на ночь полезно, если воздух в спальне сухой – от отопления, кондиционера. Главные признаки необходимости: утром дерет в горле, сухой кашель, заложенность носа после пробуждения, трещинки на губах или статическое электричество (искрит при снятии одежды)", – сказала врач.