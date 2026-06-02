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Врач рассказала, кому нужен увлажнитель воздуха на ночь - РИА Новости, 02.06.2026
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03:34 02.06.2026
Врач рассказала, кому нужен увлажнитель воздуха на ночь

РИА Новости: увлажнитель воздуха полезен тем, у кого по утрам першит в горле

© Фото : FreepikУвлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Freepik
Увлажнитель воздуха. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Увлажнитель воздуха на ночь полезен людям, у которых по утрам першит в горле, бывает заложен нос и сухой кашель, рассказала врач-отоларинголог Эльмира Гамзатова.
  • Увлажнение воздуха предотвращает пересыхание слизистой носа, снижает риск храпа и помогает дыханию.
МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Увлажнитель воздуха на ночь нужен людям, у которых после пробуждения першит в горле, бывает заложен нос и есть сухой кашель, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.
"Включать увлажнитель на ночь полезно, если воздух в спальне сухой – от отопления, кондиционера. Главные признаки необходимости: утром дерет в горле, сухой кашель, заложенность носа после пробуждения, трещинки на губах или статическое электричество (искрит при снятии одежды)", – сказала врач.
По ее словам, увлажнение воздуха предотвращает пересыхание слизистой носа, снижает риск храпа и помогает дыханию.
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