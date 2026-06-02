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Запашный заявил, что пойдет в Госдуму только по просьбе Путина - РИА Новости, 03.06.2026
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23:59 02.06.2026 (обновлено: 00:01 03.06.2026)
Запашный заявил, что пойдет в Госдуму только по просьбе Путина

Эдгард Запашный: совмещать деятельность депутата и руководство цирком невозможно

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Эдгард Запашный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эдгард Запашный не планирует баллотироваться в Государственную думу.
  • Отсутствие возможности совмещать работу в Госдуме с цирковой деятельностью является причиной отказа от баллотирования.
  • Эдгард Запашный заявил, что единственным исключением для его участия в политике могла бы стать личная просьба президента России Владимира Путина.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что не планирует баллотироваться в Государственную думу из-за отсутствия возможности совмещать эту работу с цирковой деятельностью, добавив, что единственным исключением может стать только личная просьба президента России Владимира Путина.
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"Я вам признаюсь честно: стремления баллотироваться в Государственную думу у меня нет. Ко мне обращались с подобными предложениями представители разных партий, и я всем отказывал лишь по одной причине - в этом случае мне надо будет оставить Большой Московский цирк, потому что полностью совмещать эти виды деятельности нельзя. На протяжении многих лет ко мне уже не одна партия приходила на переговоры, и когда я им приводил этот аргумент, они понимали, что у меня нет желания уйти из цирка и плотно заниматься политикой", - сказал Запашный, отвечая на вопрос о том, хочет ли он баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ.
По словам артиста, он готов будет отказаться от цирковой деятельности и уйти в политику только в том случае, если ему поступит распоряжение от президента РФ Владимира Путина.
"У меня есть в глубине души мысль, которая меня посещает время от времени, что мне делать, если меня на ковер вызовет "главный" и скажет: "Запашный, я хочу, чтобы ты вот там-то или там-то мне помог". Вот "самому главному" я отказать не смогу. И это основано, прежде всего, на любви и уважении к нему. Если Владимир Владимирович что-то мне доверит или о чем-то меня попросит - пойду на такую серьезную жертву, но на данный момент у меня нет такого желания", - заключил он.
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