Запашный заявил, что пойдет в Госдуму только по просьбе Путина

"У меня есть в глубине души мысль, которая меня посещает время от времени, что мне делать, если меня на ковер вызовет "главный" и скажет: "Запашный, я хочу, чтобы ты вот там-то или там-то мне помог". Вот "самому главному" я отказать не смогу. И это основано, прежде всего, на любви и уважении к нему. Если Владимир Владимирович что-то мне доверит или о чем-то меня попросит - пойду на такую серьезную жертву, но на данный момент у меня нет такого желания", - заключил он.