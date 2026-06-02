Мирошник осудил Запад за игнорирование вины ВСУ в ударе по ЛНР

"Главное, чтобы была политическая воля признать, что международное гуманитарное право еще существует. Если это (доказательства удара ВСУ по колледжу в ЛНР – ред.) будет отвергнуто, тогда можно будет с полной уверенностью говорить, что Запад просто наплевал на вот эти нормы, которые закреплены в Женевской конвенции, и совершенно не намерены как-либо учитывать преступную деятельность, которую сегодня развернула Украина", - поделился своим мнением с РИА Новости Мирошник.