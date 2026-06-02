Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
- Мирошник считает, что Запад проигнорирует доказательства вины Украины в ударе по колледжу в ЛНР и тем самым нарушит нормы Женевской конвенции.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Запад наплюет на Женевскую конвенцию, проигнорировав доказательства вины Украины в ударе по колледжу в ЛНР, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Главное, чтобы была политическая воля признать, что международное гуманитарное право еще существует. Если это (доказательства удара ВСУ по колледжу в ЛНР – ред.) будет отвергнуто, тогда можно будет с полной уверенностью говорить, что Запад просто наплевал на вот эти нормы, которые закреплены в Женевской конвенции, и совершенно не намерены как-либо учитывать преступную деятельность, которую сегодня развернула Украина", - поделился своим мнением с РИА Новости Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.