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Мирошник осудил Запад за игнорирование вины ВСУ в ударе по ЛНР - РИА Новости, 03.06.2026
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22:30 02.06.2026 (обновлено: 14:22 03.06.2026)
Мирошник осудил Запад за игнорирование вины ВСУ в ударе по ЛНР

Мирошник: Запад игнорирует вину ВСУ в ударе по детям в Старобельске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Мирошник считает, что Запад проигнорирует доказательства вины Украины в ударе по колледжу в ЛНР и тем самым нарушит нормы Женевской конвенции.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Запад наплюет на Женевскую конвенцию, проигнорировав доказательства вины Украины в ударе по колледжу в ЛНР, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Главное, чтобы была политическая воля признать, что международное гуманитарное право еще существует. Если это (доказательства удара ВСУ по колледжу в ЛНР – ред.) будет отвергнуто, тогда можно будет с полной уверенностью говорить, что Запад просто наплевал на вот эти нормы, которые закреплены в Женевской конвенции, и совершенно не намерены как-либо учитывать преступную деятельность, которую сегодня развернула Украина", - поделился своим мнением с РИА Новости Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Вчера, 16:48
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаРодион МирошникЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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