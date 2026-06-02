Рейтинг@Mail.ru
"Только с Россией": на Западе сделали неожиданное заявление о войне - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 02.06.2026
"Только с Россией": на Западе сделали неожиданное заявление о войне

Экс-глава ГДР Кренц: движение ФРГ к русофобии стало возвращением к варварству

© AP Photo / Vadim GhirdaВоенные во время учений НАТО
Военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военные во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий политик Эгон Кренц считает, что безопасность и стабильность в Европе невозможны без участия России.
  • Кренц критикует современную политику ФРГ, указывая на ее отрыв от исторической памяти и признаки агрессии.
  • По его мнению, Германии пора остановить движение к русофобии и отказаться от политики перевооружения и наращивания ракетного арсенала.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Разворот Берлина к русофобии равносилен возвращению к варварству, а безопасность и стабильность на европейском континенте невозможны без участия Москвы, написал немецкий политик и бывший председатель госсовета ГДР Эгон Кренц в статье для газеты Junge Welt.
«
"Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее. В то время как министр иностранных дел Германии смело заявлял: "Россия всегда будет нашим врагом", все больше граждан отвечают: "Россия — не наш враг", — указал он.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Торгуют смертью". Отчаянный шаг ЕС по Украине вызвал переполох на Западе
Вчера, 21:46
В публикации отмечается, что политика современной ФРГ полностью оторвалась от исторической памяти народа и вновь демонстрирует опасные признаки агрессии.
«
"На стенах немецкого Рейхстага, где с момента воссоединения Германии заседает парламент, сохранились надписи советских солдат. <…> Я представляю, что бы почувствовал этот красноармейский солдат, если бы увидел, как Германия, по словам ее правителей, снова становится "готовой к войне". <…>Здравый смысл подсказывает, что движение к русофобской готовности необходимо остановить. Определение курса на будущее означает: никакого перевооружения, никаких новых ракет! Германии нужно быть не "готовой к войне", а способной к миру", — призвал Кренц, отметив возможное возвращение его государства к "варварству".
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам со всеми, включая представителей ЕС. По его словам, Кремль не был инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
На Западе выступили с экстренным заявлением об ударах ВС России
27 мая, 05:48
 
В миреГерманияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОЕвросоюзЭгон КренцЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала