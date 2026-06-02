МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Разворот Берлина к русофобии равносилен возвращению к варварству, а безопасность и стабильность на европейском континенте невозможны без участия Москвы, написал немецкий политик и бывший председатель госсовета ГДР Эгон Кренц в статье для газеты Junge Welt.
"Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее. В то время как министр иностранных дел Германии смело заявлял: "Россия всегда будет нашим врагом", все больше граждан отвечают: "Россия — не наш враг", — указал он.
В публикации отмечается, что политика современной ФРГ полностью оторвалась от исторической памяти народа и вновь демонстрирует опасные признаки агрессии.
"На стенах немецкого Рейхстага, где с момента воссоединения Германии заседает парламент, сохранились надписи советских солдат. <…> Я представляю, что бы почувствовал этот красноармейский солдат, если бы увидел, как Германия, по словам ее правителей, снова становится "готовой к войне". <…>Здравый смысл подсказывает, что движение к русофобской готовности необходимо остановить. Определение курса на будущее означает: никакого перевооружения, никаких новых ракет! Германии нужно быть не "готовой к войне", а способной к миру", — призвал Кренц, отметив возможное возвращение его государства к "варварству".
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам со всеми, включая представителей ЕС. По его словам, Кремль не был инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.