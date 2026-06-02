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Захарова назвала провокации Киева в Черном море форменным разбоем - РИА Новости, 02.06.2026
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13:26 02.06.2026 (обновлено: 13:30 02.06.2026)
Захарова назвала провокации Киева в Черном море форменным разбоем

Захарова: провокации Киева в Черном море являются форменным разбоем

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала провокации Киева в Черном море «форменным разбоем».
  • Она заявила, что за провокации должны ответить их организаторы и исполнители.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "форменным разбоем" провокации Киева в Черном море, а также заявила, что за них должны ответь их организаторы и исполнители.
"За этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители", - ответила она на вопрос журналистов.
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