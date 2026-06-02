Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала провокации Киева в Черном море «форменным разбоем».
- Она заявила, что за провокации должны ответить их организаторы и исполнители.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "форменным разбоем" провокации Киева в Черном море, а также заявила, что за них должны ответь их организаторы и исполнители.
"За этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители", - ответила она на вопрос журналистов.