Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала планы Молдавии присоединиться к Румынии в случае затруднений со вступлением в ЕС планами по поглощению страны Румынией.
- Молдавский премьер Эуген Осмоческу заявил, что Кишинев рассматривает присоединение к Румынии, если путь Молдавии к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован.
МОСКВА, 2 июн-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости планы Молдавии присоединиться к Румынии, если не выйдет вступить в ЕС, назвала это не присоединением, а поглощением страны.
"Никакого присоединения", - сказала она.
"Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов", - добавила Захарова.