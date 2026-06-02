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Захарова отреагировала на планы Молдавии присоединиться к Румынии - РИА Новости, 02.06.2026
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09:43 02.06.2026 (обновлено: 10:00 02.06.2026)
Захарова отреагировала на планы Молдавии присоединиться к Румынии

Захарова: присоединение Молдавии к Румынии станет поглощением идентичности

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала планы Молдавии присоединиться к Румынии в случае затруднений со вступлением в ЕС планами по поглощению страны Румынией.
  • Молдавский премьер Эуген Осмоческу заявил, что Кишинев рассматривает присоединение к Румынии, если путь Молдавии к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован.
МОСКВА, 2 июн-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости планы Молдавии присоединиться к Румынии, если не выйдет вступить в ЕС, назвала это не присоединением, а поглощением страны.
Молдавский премьер Эуген Осмоческу заявил Euractiv, что Кишинев рассматривает присоединение к Румынии, если путь Молдавии к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован.
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"Никакого присоединения", - сказала она.
"Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов", - добавила Захарова.
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