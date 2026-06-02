МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возмущения Польши после того, как Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ наименование "Имени героев УПА"* (признана в России экстремистской и запрещена).

Во вторник вице-спикер сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что Зеленский больше не является желанным гостем в Польше.

Боевое крыло ОУН* - Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.