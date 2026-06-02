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Захарова прокомментировала возмущение Варшавы действиями Зеленского - РИА Новости, 02.06.2026
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17:04 02.06.2026 (обновлено: 17:05 02.06.2026)
Захарова прокомментировала возмущение Варшавы действиями Зеленского

Захарова ответила на возмущения Варшавы из-за героизации Зеленским националистов

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возмущения Польши после того, как Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ наименование "Имени героев УПА"* (признана в России экстремистской и запрещена).
Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА"* (признана в России экстремистской и запрещена) отдельному центру специальных операций "Север" ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
"Доброе утро. Проснулись? Кого же Варшава спонсировала все эти годы?"- сказала дипломат в интервью "Звезде".
Во вторник вице-спикер сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что Зеленский больше не является желанным гостем в Польше.
Боевое крыло ОУН* - Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* признана в России экстремистской и запрещена
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