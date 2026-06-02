Захарова заявила о рисках борьбы Парижа против судов с "удобными флагами"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Борьба французов против судов с "удобными флагами" в открытом море может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под "удобными" флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству", - отметила Захарова в своем комментарии в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море.