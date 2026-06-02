В Забайкалье полицейские со стрельбой остановили подростка без прав

Краткий пересказ от РИА ИИ В Петровск-Забайкальске сотрудники ГАИ со стрельбой остановили автомобиль «ВАЗ-2106» без регистрационных знаков.

За рулем автомобиля оказался 15-летний подросток без водительского удостоверения.

Подросток поставлен на профилактический учет, а в отношении его родителей будет составлен административный протокол.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники ГАИ в Забайкалье со стрельбой остановили подростка без прав на "Жигулях", который в ходе погони врезался в другой автомобиль, сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным ГАИ , в Петровск-Забайкальске наряд ДПС заметил автомобиль "ВАЗ-2106" без регистрационных знаков, водитель проигнорировал неоднократные требования остановиться, дал по газам и попытался скрыться. В ходе погони столкнулся с другим автомобилем, но продолжил движение.

"Для остановки транспортного средства, представляющего угрозу другим участникам дорожного движения, инспектор ДПС, в соответствии с федеральным законом "О полиции", сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных по задним колесам преследуемой автомашины. Автомобиль нарушителя развернуло, после чего водитель был задержан", - говорится в сообщении

За рулем автомобиля оказался подросток, который признался, что не остановился, потому что у него нет водительского удостоверения.

"Правонарушитель поставлен на профилактический учет в органы внутренних дел. В отношении его родителей будет составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ", - отмечается в релизе.