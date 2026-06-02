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В Забайкалье полицейские со стрельбой остановили подростка без прав - РИА Новости, 02.06.2026
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11:09 02.06.2026 (обновлено: 11:31 02.06.2026)
В Забайкалье полицейские со стрельбой остановили подростка без прав

Наряд ДПС со стрельбой остановил водителя-подростка в ходе погони в Забайкалье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петровск-Забайкальске сотрудники ГАИ со стрельбой остановили автомобиль «ВАЗ-2106» без регистрационных знаков.
  • За рулем автомобиля оказался 15-летний подросток без водительского удостоверения.
  • Подросток поставлен на профилактический учет, а в отношении его родителей будет составлен административный протокол.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники ГАИ в Забайкалье со стрельбой остановили подростка без прав на "Жигулях", который в ходе погони врезался в другой автомобиль, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ГАИ, в Петровск-Забайкальске наряд ДПС заметил автомобиль "ВАЗ-2106" без регистрационных знаков, водитель проигнорировал неоднократные требования остановиться, дал по газам и попытался скрыться. В ходе погони столкнулся с другим автомобилем, но продолжил движение.
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"Для остановки транспортного средства, представляющего угрозу другим участникам дорожного движения, инспектор ДПС, в соответствии с федеральным законом "О полиции", сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных по задним колесам преследуемой автомашины. Автомобиль нарушителя развернуло, после чего водитель был задержан", - говорится в сообщении.
За рулем автомобиля оказался подросток, который признался, что не остановился, потому что у него нет водительского удостоверения.
"Правонарушитель поставлен на профилактический учет в органы внутренних дел. В отношении его родителей будет составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ", - отмечается в релизе.
Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.
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