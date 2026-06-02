Росимущество объявило повторные торги по продаже госпакета ЮГК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росимущество объявило повторные торги по продаже доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25% с начальной ценой в 162,02 миллиарда рублей.
- Сбор заявок продлится до 9 июня, а итоги будут подведены 10-го.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Росимущество объявляет повторные торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, с прежней начальной ценой в 162,02 миллиарда рублей, сбор заявок продлится до 9 июня, итоги будут подведены 10 июня, сообщает ведомство.
"Росимуществом планируется объявить аукцион по продаже уже 2 июня 2026 года. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 9 июня 2026 года. Итоги аукциона будут подведены 10 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи 3,24 миллиарда рублей. Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов 32,404 миллиарда рублей, отметили в Росимуществе.
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