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Росимущество объявило повторные торги по продаже госпакета ЮГК - РИА Новости, 02.06.2026
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11:48 02.06.2026 (обновлено: 11:59 02.06.2026)
Росимущество объявило повторные торги по продаже госпакета ЮГК

Сбор заявок на повторные торги по продаже госпакета ЮГК продлится до 9 июня

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСамосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области
Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО Южуралзолото Группа Компаний входящем в группу компаний ЮГК в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росимущество объявило повторные торги по продаже доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25% с начальной ценой в 162,02 миллиарда рублей.
  • Сбор заявок продлится до 9 июня, а итоги будут подведены 10-го.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Росимущество объявляет повторные торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, с прежней начальной ценой в 162,02 миллиарда рублей, сбор заявок продлится до 9 июня, итоги будут подведены 10 июня, сообщает ведомство.
"Росимуществом планируется объявить аукцион по продаже уже 2 июня 2026 года. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 9 июня 2026 года. Итоги аукциона будут подведены 10 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи 3,24 миллиарда рублей. Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов 32,404 миллиарда рублей, отметили в Росимуществе.
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