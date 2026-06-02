Росимущество объявило повторные торги по продаже госпакета ЮГК

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Росимущество объявляет повторные торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, с прежней начальной ценой в 162,02 миллиарда рублей, сбор заявок продлится до 9 июня, итоги будут подведены 10 июня, сообщает ведомство.