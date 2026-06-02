Путин предложил запустить в лагерях смены, посвященные русскому языку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе.
- Глава государства попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены: географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе", - сказал Путин на заседании Совета.
Президент РФ попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.
"По поводу работы с детьми летом, это отдельное направление. И просил бы коллег - прежде всего, коллег из правительства - обратить на это самое пристальное внимание и полагаться тоже на рекомендации нашего совета", - добавил он, завершая заседание.