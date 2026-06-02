На Окинаве девять человек получили легкие травмы из-за тайфуна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за тайфуна «Чанми» на Окинаве девять человек получили легкие травмы.
- Более 47,9 тысячи домов остались без электричества, шесть домов получили частичные разрушения.
- Отменено более 330 авиарейсов, также есть сообщения о прекращении движения на ряде автомобильных и железных дорог.
ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Девять человек получили легкие травмы из-за тайфуна "Чанми" на Окинаве, 47,9 тысячи домов остались без света, более 330 авиарейсов отменены, об этом на пресс-конференции во вторник рассказал генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
Также поступают сообщения о прекращении движения на ряде авто- и железных дорог.
"Что касается авиасообщения, то отменен 331 рейс со взлетом и посадкой в Кагосиме", - сказал генсек.
Тайфун "Чанми" движется на северо-восток от южной Окинавы. К завтрашнему дню под его влияние может попасть остров Сикоку, а позднее - восточное побережье острова Хонсю.
В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 25 метров в секунду, при порывах - до 35 метров в секунду.
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25 ноября 2025, 11:54