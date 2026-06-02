На Окинаве девять человек получили легкие травмы из-за тайфуна

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за тайфуна «Чанми» на Окинаве девять человек получили легкие травмы.

Более 47,9 тысячи домов остались без электричества, шесть домов получили частичные разрушения.

Отменено более 330 авиарейсов, также есть сообщения о прекращении движения на ряде автомобильных и железных дорог.

ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Девять человек получили легкие травмы из-за тайфуна "Чанми" на Окинаве, 47,9 тысячи домов остались без света, более 330 авиарейсов отменены, об этом на пресс-конференции во вторник рассказал генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

"На Окинаве девять человек получили легкие ранения, шесть домов получили частичные разрушения. Сегодня к 5.00 (23.00 мск понедельника - ред.) в префектурах Кагосима и Окинава в 47,9 тысячах (домовладений - ред.) нет электричества", - сказал Кихара

Также поступают сообщения о прекращении движения на ряде авто- и железных дорог.

"Что касается авиасообщения, то отменен 331 рейс со взлетом и посадкой в Кагосиме", - сказал генсек.

Тайфун "Чанми" движется на северо-восток от южной Окинавы. К завтрашнему дню под его влияние может попасть остров Сикоку, а позднее - восточное побережье острова Хонсю