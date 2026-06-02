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В Росавиации заявили о снятии ограничений с Azur Air на этой неделе - РИА Новости, 02.06.2026
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17:53 02.06.2026
В Росавиации заявили о снятии ограничений с Azur Air на этой неделе

Ядров: Росавиация на этой неделе снимет ограничения с Azur Air

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Azur Air
Самолеты авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air, соответствующий приказ будет подписан на этой неделе.
  • Первый план устранения замечаний, поданный авиакомпанией Azur Air, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air, соответствующий приказ будет подписан на этой неделе, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
"На этой неделе подпишем приказ о снятии ограничений с авиакомпании Azur Air", - сказал Ядров журналистам.
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Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года.
Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.
Первый план, поданный авиакомпанией в конце марта, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности, указывали в Росавиации. В апреле глава ведомства сообщал, что Azur Air вывела из расписания несколько самолетов по итогам проверки.
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Azur AirФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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