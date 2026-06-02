В Росавиации заявили о снятии ограничений с Azur Air на этой неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air, соответствующий приказ будет подписан на этой неделе.
- Первый план устранения замечаний, поданный авиакомпанией Azur Air, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air, соответствующий приказ будет подписан на этой неделе, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
"На этой неделе подпишем приказ о снятии ограничений с авиакомпании Azur Air", - сказал Ядров журналистам.
Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года.
Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.
Первый план, поданный авиакомпанией в конце марта, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности, указывали в Росавиации. В апреле глава ведомства сообщал, что Azur Air вывела из расписания несколько самолетов по итогам проверки.