Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове прогремел взрыв.
- В Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
"В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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22 июня 2022, 17:18