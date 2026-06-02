Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел во вторник в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ночью украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
"В Днепропетровске был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Днепропетровской области.