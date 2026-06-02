Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
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"Еще один взрыв был слышен в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о еще одном взрыве в черте города.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.