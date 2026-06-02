В Харькове прогремели новые взрывы

Ранее во вторник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"Еще один взрыв был слышен в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о еще одном взрыве в черте города.