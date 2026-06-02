В Сумах прогремели еще два взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы.
- Украинский телеканал «Общественное» сообщил о двух взрывах в черте города во вторник.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Еще два взрыва прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"Еще взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о еще одном взрыве в черте города.
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