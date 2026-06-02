В нескольких городах на Украине прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве прогремели взрывы.
- На всей территории Украины, за исключением западных областей, объявили воздушную тревогу.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы, передают местные СМИ.
В течение ночи и утром сообщалось о звуках детонации в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны, за исключением западных областей, объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18