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Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь свой бизнес - РИА Новости, 02.06.2026
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11:13 02.06.2026 (обновлено: 17:15 02.06.2026)
Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь свой бизнес

ВЦИОМ: 31% россиян хотели бы иметь бизнес

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПортфель бизнесмена
Портфель бизнесмена - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По результатам опроса ВЦИОМ, 31% россиян хотели бы открыть свой бизнес.
  • Больше всего желающих среди представителей поколения цифры (54%) и старших миллениалов (48%).
  • Самыми популярными сферами для открытия своего дела являются медицина, культура, образование и организация досуга (23%).
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти треть (31%) россиян хотели бы иметь бизнес, больше всего желающих открыть свое дело среди представителей поколения цифры (54%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.
По данным опроса, 31% россиян хотели бы открыть бизнес, больше всего такое желание выразили представители поколения цифры (54%) и старших миллениалов (48%). Почти треть (31%) респондентов в ближайшее время собираются заняться созданием своего бизнеса, но пока не предпринимают практические шаги, 12% уже совершают нужные действия.
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По результатам опроса, две трети (66%) россиян думают, что им удастся открыть свое дело. Медицина, культура, образование, организация досуга (23%) - самые популярные сферы, в которых россияне хотели бы иметь предприятие. По мнению опрошенных, настойчивость и предприимчивость (41%), знакомства (21%) и деньги (19%) важнее всего в нынешних условиях, чтобы стать преуспевающим предпринимателем.
Исходя из данных опроса, самыми распространенными причинами, почему россияне не могут или не хотят создать собственное предприятие, являются неподходящий возраст и здоровье (36%), отсутствие денег (28%) или интереса (22%), трудности, связанные с созданием бизнеса, такие как получение земли, регистрация, поиск помещений и техники (19%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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