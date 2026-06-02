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Запад хочет скорее забыть удар ВСУ по Старобельску, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.06.2026
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16:10 02.06.2026 (обновлено: 16:17 02.06.2026)
Запад хочет скорее забыть удар ВСУ по Старобельску, заявил Мирошник

Мирошник: Запад хочет скорее забыть удар ВСУ по Старобельску

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители Красного Креста на месте трагедии в Старобельске
Представители Красного Креста на месте трагедии в Старобельске - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Представители Красного Креста на месте трагедии в Старобельске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирошник заявил, что западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР.
  • Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и Мирошник посетили место удара ВСУ в Старобельске.
  • Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали более 40.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на месте трагедии.
Ранее РИА Новости сообщали, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история (удар ВСУ по колледжу – ред.), как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, как им хочется пролистнуть, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления", - сказал Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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