Запад хочет скорее забыть удар ВСУ по Старобельску, заявил Мирошник

"Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история (удар ВСУ по колледжу – ред.), как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, как им хочется пролистнуть, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления", - сказал Мирошник.