В Белгородской области трое мужчин получили ранения при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Валуйском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль.
- Трое мужчин получили ранения, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Трое мужчин получили ранения в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Валуйском округе Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
"В районе села Посохово Валуйского округа FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате детонации двое мужчин получили осколочные ранения надключичной области и голени. У третьего пострадавшего ушиб мягких тканей голени", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
По их информации, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, лечение они продолжат в амбулаторных условиях.
Транспортное средство повреждено, уточнили в оперштабе.
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