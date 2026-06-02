В Белгородской области трое мужчин получили ранения при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Трое мужчин получили ранения в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Валуйском округе Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

По их информации, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, лечение они продолжат в амбулаторных условиях.