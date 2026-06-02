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ВСУ 120 раз за сутки атаковали Курскую область - РИА Новости, 02.06.2026
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ВСУ 120 раз за сутки атаковали Курскую область

Хинштейн: ВСУ за сутки 120 раз атаковали отселенные районы Курской области

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные с беспилотником. Архивное фото
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КУРСК, 2 июн - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 120 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области, над регионом сбито 111 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 1 июня до 09.00 2 июня сбито 111 вражеских беспилотников различного типа. Сто двадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что БПЛА девять раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. В результате атак в селе Щекино Рыльского района погиб 53-летний мужчина, в других районах есть пострадавшие.
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