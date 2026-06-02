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Инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата в Сумской области - РИА Новости, 02.06.2026
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06:53 02.06.2026
Инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата в Сумской области

РИА Новости: инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата под Сумами

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата Павла Парамонова в Сумской области.
  • Парамонов попал в ВСУ в феврале 2025 года, ему было 45 лет.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе села Подопригоры (Сумская область – ред.) в ходе "боевого слаживания" инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата Павла Парамонова", - рассказал собеседник агентства.
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Парамонову было 45 лет. Он долгое время работал в трамвайном управлении, попал в ВСУ в феврале 2025 года.
Случаи убийств в украинских лагерях подготовки не единичны. Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что инструкторы 225-го полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку, который хотел демобилизоваться по причине гибели жены. Убивавший мобилизованных с позывным "Апрель" оборудовал братскую могилу прямо на полигоне. Выяснилось, что этого человека зовут Александр Сушич. Он был судим по делу о грабеже и мошенничестве.
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