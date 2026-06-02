Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харьковской области в районе поселка Казачья Лопань трое украинских военнослужащих 58-й бригады ВСУ сдались в плен.
- Украинские операторы БПЛА атаковали своих же солдат, сдавшихся в плен, но они выжили.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украинские дроноводы атаковали трех своих солдат, сдающихся в плен в Харьковской области, они выжили, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе стрелкового боя трое украинских военнослужащих 58-й бригады ВСУ приняли единственное правильное решение и сдались в плен. Украинские операторы БПЛА атаковали собственных солдат", - рассказал собеседник агентства.
Он указал, что бой произошел в районе поселка Казачья Лопань в Харьковской области. Сложившие оружие солдаты ВСУ выжили, пленных эвакуировали в тыловые районы, уточнили в силовых структурах.
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