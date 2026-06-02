Эксперты России и США провели встречу по раздражителям, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперты России и США провели встречу для обсуждения вопросов устранения "раздражителей" в двусторонних отношениях.
- Диалог между МИД России и госдепартаментом США по устранению "раздражителей" ведется на регулярной основе на уровне профильных экспертов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Эксперты России и США неделю назад провели встречу, на которой обсуждали вопросы устранения так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД Российской Федерации Александр Гусаров.
По словам дипломата, диалог между МИД РФ и госдепартаментом США по устранению "раздражителей" не прекращается и ведется на уровне профильных экспертов на регулярной основе.
"К слову, последняя подобная встреча состоялась неделю назад", - сказал Гусаров в интервью журналу "Международная жизнь".
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