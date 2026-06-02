Эксперты России и США провели встречу по раздражителям, заявил МИД

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Эксперты России и США неделю назад провели встречу, на которой обсуждали вопросы устранения так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД Российской Федерации Александр Гусаров.