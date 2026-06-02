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Воробьев: детская смертность в Подмосковье снизилась на 8% - РИА Новости, 02.06.2026
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Новости Подмосковья
 
13:45 02.06.2026
Воробьев: детская смертность в Подмосковье снизилась на 8%

Воробьев: детская смертность в Подмосковье уменьшилась на 8% за год

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Детская смертность в Московской области снизилась за последний год на 8%, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Во вторник Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям Подмосковья. В нем он затронул темы поддержки участников СВО и их близких, развития медицины, помощи семьям, благоустройства территорий, строительства школ и детских садов, укрепления экономики.
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"Самое главное - за год работы у нас есть такой показатель в статистике, и в жизни он есть - детская смертность в стационарах. Вот она упала на 20%. А в целом снизилась на 8%", - сказал Воробьев во время выступления.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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