Воробьев: детская смертность в Подмосковье снизилась на 8%

Во вторник Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям Подмосковья. В нем он затронул темы поддержки участников СВО и их близких, развития медицины, помощи семьям, благоустройства территорий, строительства школ и детских садов, укрепления экономики.

"Самое главное - за год работы у нас есть такой показатель в статистике, и в жизни он есть - детская смертность в стационарах. Вот она упала на 20%. А в целом снизилась на 8%", - сказал Воробьев во время выступления.