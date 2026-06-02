В Санкт-Петербурге открылся культурно-туристический центр Вологодчины

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Геннадий Филимонов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приняли участие в торжественной церемонии открытия культурно-туристического центра Вологодчины – круглогодичной площадки для знакомства жителей и гостей Северной столицы с туристическим, культурным, гастрономическим и событийным потенциалом региона, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

"Вологодская область вместе с Санкт-Петербургом демонстрирует пример того, что мы не говорим, а делаем. В 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о развитии туризма, и вот уже абсолютно прагматичный, конкретный пример долгосрочного развития этого партнерства на перспективу", – приводит пресс-служба слова Филимонова.

Глава Вологодчины отметил, что открытие не было бы возможным без личного содействия Беглова.

"Сердечно благодарю за такую возможность, за то, что наш старший брат – Санкт-Петербург – всегда идет навстречу и оказывает поддержку, и мой старший товарищ, даже во многом наставник, – Александр Дмитриевич Беглов – всегда рядом и откликается на наши просьбы", – сказал Филимонов.

Культурно-туристический центр Вологодской области расположен в историческом центре Санкт-Петербурга – на Невском проспекте, вблизи Дворцовой площади и основных туристических маршрутов города.

"Правительство Вологодской области запустило этот некоммерческий проект, который продвигает регион, рассказывает о его истории и труде людей, работающих на севере. Писатель Василий Белов говорил, что Вологодчина – это душа России. Теперь частичка этой души находится здесь, в центре Петербурга, в доме Вологодской области. Он станет большим подарком не только для жителей, но и для гостей нашего города. Этот прекрасный дом будет расширяться и меняться, здесь будут представлены разные экспозиции. Поздравляю с открытием и огромное вам спасибо — вы выполняете все поручения президента",— сказал Беглов, его слова приводятся на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Культурно-туристический центр "Вологда" объединяет туристско-информационную зону, пространство региональной продукции, сувенирную витрину, площадки для мастер-классов, презентаций, дегустаций и семейных программ. Отдельное место здесь занимает направление, связанное с Великим Устюгом и Всероссийским Дедом Морозом.