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Армению при интеграции с ЕС ждет то же, что и Украину, заявил Володин - РИА Новости, 02.06.2026
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13:13 02.06.2026 (обновлено: 13:26 02.06.2026)
Армению при интеграции с ЕС ждет то же, что и Украину, заявил Володин

Володин: Армению ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынки ЕС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на интеграцию с ЕС, украинскую сельхозпродукцию не пустили на европейские рынки.
  • Володин предупредил, что Армению ждет аналогичный исход.
  • Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украина, принимая решение об интеграции с Европейским союзом, говорила о перспективах развития, однако ее продукцию не пустили на европейские рынки, Армению ждет то же самое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"То же самое было на Украине. Принимая решение об интеграции с ЕС, говорили одно, в том числе о перспективах развития. На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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