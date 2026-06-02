Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на интеграцию с ЕС, украинскую сельхозпродукцию не пустили на европейские рынки.
- Володин предупредил, что Армению ждет аналогичный исход.
- Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украина, принимая решение об интеграции с Европейским союзом, говорила о перспективах развития, однако ее продукцию не пустили на европейские рынки, Армению ждет то же самое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"То же самое было на Украине. Принимая решение об интеграции с ЕС, говорили одно, в том числе о перспективах развития. На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.