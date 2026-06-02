Армению при интеграции с ЕС ждет то же, что и Украину, заявил Володин

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украина, принимая решение об интеграции с Европейским союзом, говорила о перспективах развития, однако ее продукцию не пустили на европейские рынки, Армению ждет то же самое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.