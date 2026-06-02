Пашинян утаивает от граждан цену выхода Армении из ЕАЭС, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в четыре раза, а миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются.
- Володин добавил, что трансграничные денежные переводы в Армению из России будут резко сокращены, а также будут приостановлены поставки ряда товаров из Армении в Россию.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утаивает от граждан, чего будет стоить выход Армении из ЕАЭС, газ для жителей подорожает почти в четыре раза, а миграционные льготы на въезд в РФ аннулируются, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Пашинян пообещал, что заплатит фермерам Армении за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.
Володин добавил, что при выходе из ЕАЭС трансграничные денежные переводы в Армению из России, которые сегодня составляют почти 4 миллиардов долларов в год, будут резко сокращены, а также поставки из Армении цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды в РФ будут приостановлены.
"Плесень гибнет на свету. Заявление премьер-министра Армении Пашиняна о том, что он "заплатит за каждый испорченный перец", который не будет поставлен в Россию из-за ограничений, наглядно это демонстрирует", - отметил председатель Госдумы.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.