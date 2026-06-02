Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в четыре раза, а миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются.

Володин добавил, что трансграничные денежные переводы в Армению из России будут резко сокращены, а также будут приостановлены поставки ряда товаров из Армении в Россию.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утаивает от граждан, чего будет стоить выход Армении из ЕАЭС, газ для жителей подорожает почти в четыре раза, а миграционные льготы на въезд в РФ аннулируются, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Пашинян пообещал, что заплатит фермерам Армении за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

"Утаивает от граждан Армении , чего будет стоить выход страны из ЕАЭС , а именно: для жителей газ подорожает почти в четыре раза; миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются, а трудоустройство станет возможным только по патентам", - написал он в своем канале на платформе " Макс ".

Володин добавил, что при выходе из ЕАЭС трансграничные денежные переводы в Армению из России, которые сегодня составляют почти 4 миллиардов долларов в год, будут резко сокращены, а также поставки из Армении цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды в РФ будут приостановлены.

"Плесень гибнет на свету. Заявление премьер-министра Армении Пашиняна о том, что он "заплатит за каждый испорченный перец", который не будет поставлен в Россию из-за ограничений, наглядно это демонстрирует", - отметил председатель Госдумы.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.