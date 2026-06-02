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Пашинян утаивает от граждан цену выхода Армении из ЕАЭС, заявил Володин - РИА Новости, 02.06.2026
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13:12 02.06.2026 (обновлено: 14:01 02.06.2026)
Пашинян утаивает от граждан цену выхода Армении из ЕАЭС, заявил Володин

Володин: Пашинян утаивает от граждан цену выхода Армении из ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в четыре раза, а миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются.
  • Володин добавил, что трансграничные денежные переводы в Армению из России будут резко сокращены, а также будут приостановлены поставки ряда товаров из Армении в Россию.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утаивает от граждан, чего будет стоить выход Армении из ЕАЭС, газ для жителей подорожает почти в четыре раза, а миграционные льготы на въезд в РФ аннулируются, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Пашинян пообещал, что заплатит фермерам Армении за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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"Утаивает от граждан Армении, чего будет стоить выход страны из ЕАЭС, а именно: для жителей газ подорожает почти в четыре раза; миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются, а трудоустройство станет возможным только по патентам", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Володин добавил, что при выходе из ЕАЭС трансграничные денежные переводы в Армению из России, которые сегодня составляют почти 4 миллиардов долларов в год, будут резко сокращены, а также поставки из Армении цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды в РФ будут приостановлены.
"Плесень гибнет на свету. Заявление премьер-министра Армении Пашиняна о том, что он "заплатит за каждый испорченный перец", который не будет поставлен в Россию из-за ограничений, наглядно это демонстрирует", - отметил председатель Госдумы.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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