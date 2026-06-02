Пашиняна не заботит судьба армянского народа, заявил Володин

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не заботит судьба армянского народа и государственность страны, цена вступления в ЕС будет дорогая, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Очевидно, его не заботит судьба армянского народа и государственность Армении. В данном случае считает, что таким образом сохранит личную власть. Дорогая будет цена", - заключил Володин.