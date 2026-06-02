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Пашиняна не заботит судьба армянского народа, заявил Володин - РИА Новости, 02.06.2026
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13:08 02.06.2026 (обновлено: 13:18 02.06.2026)
Пашиняна не заботит судьба армянского народа, заявил Володин

Володин: Пашиняна не заботит судьба армянского народа

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Вячеслав Володин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин считает, что Пашиняна не заботит судьба армянского народа и государственность Армении, а цена вступления в ЕС будет высокой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не заботит судьба армянского народа и государственность страны, цена вступления в ЕС будет дорогая, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его. При этом пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию", - написал Володин в своем канале на платформе в "Макс".
Председатель Госдумы отметил, что Пашиняна не заботит судьба Армении.
"Очевидно, его не заботит судьба армянского народа и государственность Армении. В данном случае считает, что таким образом сохранит личную власть. Дорогая будет цена", - заключил Володин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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