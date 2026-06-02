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Володин рассказал, зачем Пашинян использует ЕАЭС - РИА Новости, 02.06.2026
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13:05 02.06.2026 (обновлено: 13:13 02.06.2026)
Володин рассказал, зачем Пашинян использует ЕАЭС

Володин: Пашинян использует ЕАЭС, чтобы перейти в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Вячеслав Володин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь - России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Пашинян использует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), чтобы перейти в Евросоюз (ЕС). Пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС. В первую очередь - России", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Вчера, 12:18
 
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