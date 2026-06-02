Володин рассказал, зачем Пашинян использует ЕАЭС

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь - России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.