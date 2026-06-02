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В Госдуме рассматривают четыре проекта о защите от киберпреступников - РИА Новости, 02.06.2026
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09:22 02.06.2026 (обновлено: 09:25 02.06.2026)
В Госдуме рассматривают четыре проекта о защите от киберпреступников

Володин: Госдума рассматривает 4 проекта по защите от киберпреступников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума рассматривает четыре законопроекта, направленные на дополнительную защиту граждан от кибермошенников.
  • Федеральный закон о борьбе с кибермошенниками заработал 1 июня 2025 года и позволил ввести ряд ограничений и мер для защиты граждан.
  • По данным МВД, в 2025 году впервые прекратился рост киберпреступлений, а в 2026 году их число уменьшилось на 19%, что говорит об эффективности принятых мер.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госдума рассматривает четыре законопроекта, направленные на дополнительную защиту граждан от кибермошенников, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находятся четыре законопроекта, которые нацелены на дополнительную защиту людей от действий киберпреступников. Планируем как можно скорее выйти на принятие решений", - написал Володин в своем канале на платформе в "Макс".
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Он напомнил, что федеральный закон о борьбе с кибермошенниками заработал 1 июня 2025 года.
С его помощью удалось установить ограничение для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры, сообщения с кодом доступа к порталу "Госуслуги" перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием афериста.
Кроме того, введена обязательная маркировка звонков от организаций, также абоненту предоставлено право отказаться от получения рассылок и массовых вызовов. Володин напомнил, что, по данным МВД, в 2025 году впервые прекратился рост киберпреступлений. Их число уменьшилось на 12% и на 19% в 2026 году, что говорит об эффективности мер.
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