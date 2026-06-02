На ПМЭФ представили флагманский кроссовер Volga K50

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Флагманский кроссовер Volga K50 впервые представлен на площадке ПМЭФ-2026.
- Продажи кроссовера начнутся в июне 2026 года, а его стоимость будет начинаться от 4,2 миллиона рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Флагманский кроссовер Volga K50 впервые представлен широкой публике на площадке ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Выставочный кроссовер имеет серый цвет кузова и располагается на стенде нового российского автомобильного бренда Volga.
Как сообщалось на сайте бренда, эта модель будет доступна в пяти вариантах окраса, а ее стоимость, отмечала пресс-служба, будет начинаться от 4,2 миллиона рублей.
Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи начнутся в июне 2026 года.
В модельной линейке бренда на данный момент три модели. Помимо К50 в нее входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, и самая доступная модель Volga - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.