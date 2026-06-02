На ПМЭФ представили флагманский кроссовер Volga K50

Краткий пересказ от РИА ИИ Флагманский кроссовер Volga K50 впервые представлен на площадке ПМЭФ-2026.

Продажи кроссовера начнутся в июне 2026 года, а его стоимость будет начинаться от 4,2 миллиона рублей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Флагманский кроссовер Volga K50 впервые представлен широкой публике на площадке ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.

Выставочный кроссовер имеет серый цвет кузова и располагается на стенде нового российского автомобильного бренда Volga.

Как сообщалось на сайте бренда, эта модель будет доступна в пяти вариантах окраса, а ее стоимость, отмечала пресс-служба, будет начинаться от 4,2 миллиона рублей.

Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заво де Volkswa gen в Нижнем Новгороде . Продажи начнутся в июне 2026 года.

В модельной линейке бренда на данный момент три модели. Помимо К50 в нее входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, и самая доступная модель Volga - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.