Volga раскрыла цвета своих новых автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ Каждая из трех моделей российского автомобильного бренда Volga получит по пять вариантов окраса кузова.

Флагманский кроссовер К50 будет доступен по цене от 4,2 миллиона рублей, а самый доступный в линейке Volga кроссовер К40 — от 2,75 миллиона рублей.

Продажи автомобилей Volga начнутся в июне 2026 года.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Каждая из трех моделей российского автомобильного бренда Volga получит по пять вариантов окраса кузова, палитра цветов опубликована на официальном Каждая из трех моделей российского автомобильного бренда Volga получит по пять вариантов окраса кузова, палитра цветов опубликована на официальном сайте бренда.

Флагманский кроссовер К50 будет доступен в белом, серебристом, сером, черном и зеленом цветах. В мае стало известно, что стоимость этой модели будет начинаться от 4,2 миллиона рублей.

Среднеразмерный кроссовер К40 будут предлагать в белом, серебристом, светло-зеленом, синем и черном цветах. Данная модель будет самой доступной в линейке Volga, стоимость кроссовера составит от 2,75 миллиона рублей.

Седан С50 можно будет купить в белом, серебристом, сером, зеленом и черном цветах. Эта модель будет продаваться по цене от 2,9 миллиона рублей.