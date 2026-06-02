Рейтинг@Mail.ru
Volga раскрыла цвета своих новых автомобилей - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 02.06.2026
Volga раскрыла цвета своих новых автомобилей

Каждая из трех моделей Volga получит по пять вариантов окраса кузова

© Фото : Пресс-служба Volga | Перейти в медиабанкПрезентация модели бренда Volga К40
Презентация модели бренда Volga К40 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба Volga
Перейти в медиабанк
Презентация модели бренда Volga К40. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждая из трех моделей российского автомобильного бренда Volga получит по пять вариантов окраса кузова.
  • Флагманский кроссовер К50 будет доступен по цене от 4,2 миллиона рублей, а самый доступный в линейке Volga кроссовер К40 — от 2,75 миллиона рублей.
  • Продажи автомобилей Volga начнутся в июне 2026 года.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Каждая из трех моделей российского автомобильного бренда Volga получит по пять вариантов окраса кузова, палитра цветов опубликована на официальном сайте бренда.
Флагманский кроссовер К50 будет доступен в белом, серебристом, сером, черном и зеленом цветах. В мае стало известно, что стоимость этой модели будет начинаться от 4,2 миллиона рублей.
Среднеразмерный кроссовер К40 будут предлагать в белом, серебристом, светло-зеленом, синем и черном цветах. Данная модель будет самой доступной в линейке Volga, стоимость кроссовера составит от 2,75 миллиона рублей.
Седан С50 можно будет купить в белом, серебристом, сером, зеленом и черном цветах. Эта модель будет продаваться по цене от 2,9 миллиона рублей.
Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи начнутся в июне 2026 года.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Автопроизводители рассказали, какие новинки покажут на ПМЭФ-2026
31 мая, 10:37
 
АвтоНижний НовгородVolkswagen GroupVolkswagen TouaregРоссияVolga Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала