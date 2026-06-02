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ВС России нанесли удар по украинскому заводу в Сумской области - РИА Новости, 02.06.2026
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14:42 02.06.2026 (обновлено: 14:48 02.06.2026)
ВС России нанесли удар по украинскому заводу в Сумской области

ВС РФ нанесли удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военные
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные Силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины в ответ на террористический акт в Старобельске.
  • В Сумской области был нанесен удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда"".
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ нанесли удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда", сообщило Минобороны РФ.
В ночь на вторник в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики, Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам.
Сумской области нанесен удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда", - говорится в сообщении.
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Вчера, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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