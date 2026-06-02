ВС России нанесли удар по украинскому заводу в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные Силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины в ответ на террористический акт в Старобельске.
- В Сумской области был нанесен удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда"".
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ нанесли удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда", сообщило Минобороны РФ.
В ночь на вторник в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики, Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам.
"В Сумской области нанесен удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда", - говорится в сообщении.