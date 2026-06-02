Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта ввели для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
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"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
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