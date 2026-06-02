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Веренски стал обладателем "Джеймс Норрис Трофи" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Хоккей
 
19:15 02.06.2026 (обновлено: 19:26 02.06.2026)
Веренски стал обладателем "Джеймс Норрис Трофи"

Зак Веренски выиграл приз лучшему защитнику НХЛ "Джеймс Норрис Трофи"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс» стал обладателем приза «Джеймс Норрис Трофи», который вручают лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.
  • Веренски вручили приз в его доме в Гросс-Пойнт-Шорс (Мичиган) спустя 2,5 недели после рождения его сына Хадсона.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американец Зак Веренски из "Коламбус Блю Джекетс" стал обладателем приза "Джеймс Норрис Трофи", который вручают лучшему защитнику регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте лиги.
На "Норрис Трофи" также претендовали швед Расмус Далин из "Баффало Сейбрз", канадец Кейл Макар из "Колорадо Эвеланш".
Веренски вручили приз в его доме в городе Гросс-Пойнт-Шорс (штат Мичиган). За 2,5 недели до получения награды хоккеист впервые стал отцом, у него родился сын Хадсон.
Веренски 28 лет. В завершившемся регулярном чемпионате он занял второе место по результативности среди защитников, набрав 81 (22+59) очко в 75 матчах. В феврале Веренски стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. В овертайме финального матча против сборной Канады (2:1) он отдал голевую передачу на Джека Хьюза.
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ХоккейСпортМичиганСШАКанадаЗак ВеренскиКоламбус Блю ДжекетсКолорадо ЭвеланшБаффало СейбрзРасмус ДалинКейл МакарНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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