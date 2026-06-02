Веренски стал обладателем "Джеймс Норрис Трофи"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс» стал обладателем приза «Джеймс Норрис Трофи», который вручают лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.
- Веренски вручили приз в его доме в Гросс-Пойнт-Шорс (Мичиган) спустя 2,5 недели после рождения его сына Хадсона.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американец Зак Веренски из "Коламбус Блю Джекетс" стал обладателем приза "Джеймс Норрис Трофи", который вручают лучшему защитнику регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте лиги.
На "Норрис Трофи" также претендовали швед Расмус Далин из "Баффало Сейбрз", канадец Кейл Макар из "Колорадо Эвеланш".
Веренски 28 лет. В завершившемся регулярном чемпионате он занял второе место по результативности среди защитников, набрав 81 (22+59) очко в 75 матчах. В феврале Веренски стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. В овертайме финального матча против сборной Канады (2:1) он отдал голевую передачу на Джека Хьюза.
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