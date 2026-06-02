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Венгрия не будет выступать против вступления Украины в ЕС, пишет Politico - РИА Новости, 02.06.2026
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19:22 02.06.2026
Венгрия не будет выступать против вступления Украины в ЕС, пишет Politico

Politico: Венгрия не будет выступать против вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия обозначила отказ от сопротивления заявке Украины на вступление в ЕС.
  • Новое венгерское руководство готово снять вето после встречи с украинскими экспертами по вопросу прав венгров, проживающих на Украине.
  • Послы стран ЕС сформулируют свою позицию по вопросу открытия первого кластера переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии к концу недели.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Венгрия дала понять, что не будет выступать против вступления Украины в ЕС, подобное решение Будапешта позволит Киеву в ближайшие дни начать официальные переговоры о членстве, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.
Виктор Орбан, будучи премьером Венгрии, неоднократно блокировал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
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"Венгрия обозначила отказ от своего давнего сопротивления заявке Украины на вступление в ЕС, что позволит Украине... в ближайшие дни начать официальные переговоры о вступлении в блок", - говорится в сообщении газеты.
По данным дипломатов, новое венгерское руководство в неформальном порядке обозначило свою готовность снять вето после встречи в понедельник между украинскими и венгерскими экспертами по вопросу прав венгров, проживающих на Украине. Один из дипломатов рассказал изданию, что украинская сторона в ходе встречи дала заверения по большинству из 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья.
Отмечается, что обсуждение возможного членства Украины ускорилось после того, как премьер Венгрии Петер Мадьяр встретился с чиновниками в Брюсселе для обсуждения разморозки 16,4 миллиарда евро из фондов ЕС.
Послы стран ЕС окончательно сформулируют свою позицию по вопросу открытия первого кластера переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии к концу недели после того, как Киев представит свои планы реформ и решение проблемы национальных меньшинств, сообщил газете один из источников.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
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