Венгрия не будет выступать против вступления Украины в ЕС, пишет Politico

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Венгрия дала понять, что не будет выступать против вступления Украины в ЕС, подобное решение Будапешта позволит Киеву в ближайшие дни начать официальные переговоры о членстве, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.