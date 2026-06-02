Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия обозначила отказ от сопротивления заявке Украины на вступление в ЕС.
- Новое венгерское руководство готово снять вето после встречи с украинскими экспертами по вопросу прав венгров, проживающих на Украине.
- Послы стран ЕС сформулируют свою позицию по вопросу открытия первого кластера переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии к концу недели.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Венгрия дала понять, что не будет выступать против вступления Украины в ЕС, подобное решение Будапешта позволит Киеву в ближайшие дни начать официальные переговоры о членстве, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.
Виктор Орбан, будучи премьером Венгрии, неоднократно блокировал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
"Венгрия обозначила отказ от своего давнего сопротивления заявке Украины на вступление в ЕС, что позволит Украине... в ближайшие дни начать официальные переговоры о вступлении в блок", - говорится в сообщении газеты.
По данным дипломатов, новое венгерское руководство в неформальном порядке обозначило свою готовность снять вето после встречи в понедельник между украинскими и венгерскими экспертами по вопросу прав венгров, проживающих на Украине. Один из дипломатов рассказал изданию, что украинская сторона в ходе встречи дала заверения по большинству из 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья.
Отмечается, что обсуждение возможного членства Украины ускорилось после того, как премьер Венгрии Петер Мадьяр встретился с чиновниками в Брюсселе для обсуждения разморозки 16,4 миллиарда евро из фондов ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.