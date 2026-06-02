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Мадьяр рассказал о переговорах с Украиной по правам венгров в Закарпатье - РИА Новости, 02.06.2026
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15:18 02.06.2026 (обновлено: 17:36 02.06.2026)
Мадьяр рассказал о переговорах с Украиной по правам венгров в Закарпатье

Мадьяр: Венгрия и Украина близки к соглашению по правам венгров в Закарпатье

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья.
  • Будапешт сможет одобрить начало переговоров о вступлении Киева в ЕС после решения вопроса о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.
  • Мадьяр выразил надежду на открытие новой главы в венгерско-украинских отношениях.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья, после которого Будапешт смог бы одобрить начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.
По его словам, главы Еврокомиссии и Евросовета, а также украинская сторона знают, что Венгрия ожидает решения вопроса об основных культурных, языковых и других правах венгерского меньшинства в Закарпатье.
"Это действительно необходимое условие, но я не думаю, что нам нужно слишком торопиться, потому что я ожидаю и надеюсь, что соглашение близко, и, как я уже сказал, мы можем открыть новую главу в венгерско-украинских отношениях, что, я думаю, в интересах обеих стран и Европы", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, отвечая на вопрос СМИ, является ли решение вопроса о правах закарпатских венгров обязательным условием для одобрения Венгрией начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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