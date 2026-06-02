Мадьяр рассказал о переговорах с Украиной по правам венгров в Закарпатье

БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья, после которого Будапешт смог бы одобрить начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.