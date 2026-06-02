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Эксперт назвала главные признаки мошеннической вакансии - РИА Новости, 02.06.2026
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13:47 02.06.2026
Эксперт назвала главные признаки мошеннической вакансии

Ряжевская: просьбы о деньгах указывают на мошенническую вакансию

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • HR-директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Юлия Ряжевская предостерегла соискателей от мошеннических вакансий.
  • Мошенники могут требовать денежные переводы под видом оплаты за обучение, оформление документов или изготовление формы.
  • Признаки обмана включают просьбы о переводах денег, использование неизвестных софтов для коммуникации, слишком высокий доход при отсутствии требований к опыту и размытое описание обязанностей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Любые просьбы о деньгах и формат коммуникации в неизвестном софте указывают на мошенническую вакансию, предостерегла соискателей HR-директор сети кофеен "ЗДРАСТЕ" Юлия Ряжевская.
"Все рабочие созвоны должны проходить в общедоступных сервисах - например, Zoom, "Телемост" или аналогичных платформах. Трудоустройство в компании не предполагает никаких денежных переводов со стороны соискателей. Если компания не фигурирует в поисковиках, у нее нет сайта или соцсетей - скорее всего, такой компании не существует". - рассказала эксперт "Газете.Ru".
По словам Ряжевской, поддельные объявления все чаще появляются в мессенджерах, соцсетях и даже на крупных платформах, маскируясь под предложения от известных брендов. Мошенники могут требовать оплату за обучение, оформление документов или изготовление формы. Еще один очевидный признак обмана - слишком высокий доход при отсутствии требований к опыту и размытое описание обязанностей. Перед откликом на вакансию эксперт советует провести базовую проверку работодателя.
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