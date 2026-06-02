Президент Узбекистана приедет в Петербург на ПМЭФ

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"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 4-5 июня посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург. Глава нашего государства примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет под лозунгом "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему", - говорится в сообщении.