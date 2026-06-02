Президент Узбекистана приедет в Петербург на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом 4–5 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
- Он выступит на пленарном заседании ПМЭФ и поделится своим видением ситуации в мировой экономике, перспектив развития узбекско-российского экономического сотрудничества, а также обозначит текущие приоритеты развития Узбекистана.
- В программе пребывания Мирзиеева — встреча с Владимиром Путиным и участие в церемонии запуска строительства первой интегрированной атомной электростанции в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 2 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом 4-5 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подтвердила пресс-служба узбекистанского лидера.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Мирзиеев приедет на ПМЭФ в этому году.
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"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 4-5 июня посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург. Глава нашего государства примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет под лозунгом "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Мирзиеев поделится своим видением ситуации в мировой экономике, перспектив развития узбекско-российского экономического сотрудничества, а также обозначит текущие приоритеты развития Узбекистана.
"Программой пребывания предусмотрено проведение встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также участие в церемонии запуска строительства в нашей стране первой интегрированной атомной электростанции", - добавили в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.