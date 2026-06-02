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Путин обсудит с президентом Танзании подготовку к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 02.06.2026
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17:08 02.06.2026
Путин обсудит с президентом Танзании подготовку к саммиту Россия — Африка

Путин обсудит с президентом Танзании подготовку к российско-африканскому саммиту

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан обсудят подготовку к саммиту Россия — Африка на переговорах в Москве.
  • Саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
  • Президент Танзании примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан на переговорах в Москве обсудят подготовку к саммиту Россия - Африка, который пройдет в октябре, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, темы для обсуждения между двумя лидерами многогранные. В частности, они обсудят наращивание торговли и международные вопросы.
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"И, несомненно, обсудят подготовку к третьему саммиту Россия - Африка, который состоится в Москве 28-29 октября. Танзанийский лидер дала согласие на присутствие на этом саммите", - сказал Ушаков журналистам.
Президент Танзании прибудет в Россию с государственным визитом с 3 по 5 июня. В среду президент РФ проведет с ней переговоры. Также Самия Сулуху Хассан примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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