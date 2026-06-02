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Умяров объяснил, в чем Россия проиграла из-за международных санкций - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
13:29 02.06.2026 (обновлено: 13:31 02.06.2026)
Умяров объяснил, в чем Россия проиграла из-за международных санкций

Умяров: сборной России не хватает скоростей международного футбола

© Фото : Пресс-служба ФК "Спартак" Полузащитник клуба "Спартак" Наиль Умяров
Полузащитник клуба Спартак Наиль Умяров - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Спартак"
Полузащитник клуба "Спартак" Наиль Умяров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Наиль Умяров заявил, что из-за отстранения россиянам не хватает скоростей, которые требуются в международных матчах.
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Наиль Умяров заявил, что из-за отстранения россиянам не хватает скоростей, которые требуются в международных матчах.
В четверг в Каире сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1.
"Скорость должна быть немного выше, чем у нас в лиге. Мы постоянно играем друг с другом в лиге. Это дело в привычке. Они постоянно играют на таких скоростях, в ментальном уровне выше. Это то, чего нам не хватает из-за того, что нас отстранили", - сказал Умяров журналистам.
25-летний футболист подчеркнул, что не испытывает проблем с мотивацией при игре за сборную России даже в отсутствие официальных международных соревнований.
"Мотивация в любом случае есть - это сборная России. Понятно, что мы все очень хотим играть в международных турнирах, но тяжело думать об этом все время. Надо думать о сборной. У меня лично есть огромная мотивация. Это сборная. Египет - классная команда, которая поедет на чемпионат мира. С такими соперниками интересно посмотреть на себя", - отметил он.
5 июня сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо. "Хорошая команда, увидим в игре. Едем только за победой", - добавил Умяров.
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