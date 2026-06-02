Умяров объяснил, в чем Россия проиграла из-за международных санкций

"Мотивация в любом случае есть - это сборная России. Понятно, что мы все очень хотим играть в международных турнирах, но тяжело думать об этом все время. Надо думать о сборной. У меня лично есть огромная мотивация. Это сборная. Египет - классная команда, которая поедет на чемпионат мира. С такими соперниками интересно посмотреть на себя", - отметил он.