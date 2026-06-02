Умяров вспомнил про испанские клубы

НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров сообщил, что слышал об интересе со стороны испанских футбольных клубов, однако подчеркнул, что все решения относительно своей карьеры будет принимать совместно с руководством "красно-белых".