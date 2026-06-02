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Умяров вспомнил про испанские клубы - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
13:23 02.06.2026 (обновлено: 13:26 02.06.2026)
Умяров вспомнил про испанские клубы

Футболист «Спартака» Умяров заявил, что слышал об интересе испанских клубов

© Фото : Пресс-служба ФК "Спартак" Полузащитник клуба "Спартак" Наиль Умяров
Полузащитник клуба Спартак Наиль Умяров - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Спартак"
Полузащитник клуба "Спартак" Наиль Умяров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров сообщил, что слышал об интересе со стороны испанских футбольных клубов.
  • Умяров подчеркнул, что все решения относительно своей карьеры будет принимать совместно с руководством «Спартака».
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров сообщил, что слышал об интересе со стороны испанских футбольных клубов, однако подчеркнул, что все решения относительно своей карьеры будет принимать совместно с руководством "красно-белых".
Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Умярову проявляет "Севилья".
"О слухах можно говорить сколько угодно. Я слышал об этом, но кроме того, что слышал, больше сказать нечего. Все, что касается моей карьеры, будем обсуждать со "Спартаком" и принимать решение", - сказал Умяров журналистам.
Умярову 25 лет. В минувшем сезоне он провел за "Спартак" 39 матчей и завоевал с клубом Кубок России.
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