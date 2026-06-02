Умяров вспомнил про испанские клубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров сообщил, что слышал об интересе со стороны испанских футбольных клубов.
- Умяров подчеркнул, что все решения относительно своей карьеры будет принимать совместно с руководством «Спартака».
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров сообщил, что слышал об интересе со стороны испанских футбольных клубов, однако подчеркнул, что все решения относительно своей карьеры будет принимать совместно с руководством "красно-белых".
Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Умярову проявляет "Севилья".
Умярову 25 лет. В минувшем сезоне он провел за "Спартак" 39 матчей и завоевал с клубом Кубок России.
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