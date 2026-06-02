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Постпред России в Вене назвал обсуждение вывоза урана из Ирана спекуляциями - РИА Новости, 02.06.2026
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13:29 02.06.2026
Постпред России в Вене назвал обсуждение вывоза урана из Ирана спекуляциями

Михаил Ульянов назвал обсуждение вывоза обогащенного урана из Ирана спекуляциями

© РИА Новости / Александр НатрускинМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Ульянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал преждевременными спекуляции о возможном вывозе обогащенного урана с территории Ирана.
  • Вывоз обогащенного урана из Ирана не является абсолютно необходимым и требует согласия Тегерана. Существует также вариант разбавления обогащенного урана на территории Ирана, если обе стороны договорятся об этом.
ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал преждевременными спекуляциями обсуждения возможного вывоза обогащенного урана с территории Ирана.
Как отметил российский дипломат, вывоз обогащенного урана из Ирана не является абсолютно необходимым. Для этого требуется согласие Тегерана.
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"Теоретически существует также вариант разбавления (снижения степени обогащения - ред.) обогащенного урана на территории Ирана, если обе стороны договорятся об этом. Таким образом, спекуляции на этот счет преждевременны", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
Таким образом Ульянов прокомментировал слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который в одном из своих интервью отметил, что вывоз запасов обогащенного урана из Ирана является "сложной, но не невозможной" задачей. По словам Гросси, транспортировка иранских запасов урана представляет собой крайне чувствительную и технически сложную операцию.
Ранее глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил РИА Новости, что вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в данный момент не обсуждается на переговорах с США.
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