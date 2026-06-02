Постпред России в Вене назвал обсуждение вывоза урана из Ирана спекуляциями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал преждевременными спекуляции о возможном вывозе обогащенного урана с территории Ирана.
- Вывоз обогащенного урана из Ирана не является абсолютно необходимым и требует согласия Тегерана. Существует также вариант разбавления обогащенного урана на территории Ирана, если обе стороны договорятся об этом.
ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал преждевременными спекуляциями обсуждения возможного вывоза обогащенного урана с территории Ирана.
"Теоретически существует также вариант разбавления (снижения степени обогащения - ред.) обогащенного урана на территории Ирана, если обе стороны договорятся об этом. Таким образом, спекуляции на этот счет преждевременны", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
Таким образом Ульянов прокомментировал слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который в одном из своих интервью отметил, что вывоз запасов обогащенного урана из Ирана является "сложной, но не невозможной" задачей. По словам Гросси, транспортировка иранских запасов урана представляет собой крайне чувствительную и технически сложную операцию.
Ранее глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил РИА Новости, что вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в данный момент не обсуждается на переговорах с США.