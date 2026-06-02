Суд признал законным иноагентский штраф Улицкой*

Краткий пересказ от РИА ИИ Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, назначенный Людмиле Улицкой* за непредставление иноагентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Апелляционная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, назначенный писательнице Людмиле Улицкой* за непредставление иноагентом сведений о себе в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

« "Апелляционная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу Улицкой* - без удовлетворения", - рассказали в пресс-службе.

Ранее Улицкую* оштрафовали за 40 тысяч рублей за непредоставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган (часть 2 статьи 19.34 КоАП).

Писательницу включили в реестр иностранных агентов в марте 2024 года.