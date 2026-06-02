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Суд признал законным иноагентский штраф Улицкой* - РИА Новости, 02.06.2026
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15:15 02.06.2026
Суд признал законным иноагентский штраф Улицкой*

Суд отклонил жалобу Улицкой на штраф в 40 тыс рублей за непредставление сведений

© Кристина РомановаЛюдмила Улицкая*
Людмила Улицкая* - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Кристина Романова
Людмила Улицкая*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, назначенный Людмиле Улицкой* за непредставление иноагентом сведений о себе в уполномоченный орган.
  • Апелляционная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, назначенный писательнице Людмиле Улицкой* за непредставление иноагентом сведений о себе в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
«

"Апелляционная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу Улицкой* - без удовлетворения", - рассказали в пресс-службе.

Ранее Улицкую* оштрафовали за 40 тысяч рублей за непредоставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган (часть 2 статьи 19.34 КоАП).
Писательницу включили в реестр иностранных агентов в марте 2024 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РоссияМосковский городской судПроисшествияЛюдмила Улицкая*
 
 
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