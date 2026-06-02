Костюк победила Свитолину и сыграет с Андреевой в полуфинале "Ролан Гаррос"

Костюк впервые сыграет в полуфинале на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. До этого ее лучшим результатом была четвертьфинальная стадия на Australian Open 2024 года. Свитолина в шестой раз проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос", она ни разу не смогла выйти в полуфинал.