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Костюк победила Свитолину и сыграет с Андреевой в полуфинале "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Теннис
 
15:27 02.06.2026 (обновлено: 15:36 02.06.2026)
Костюк победила Свитолину и сыграет с Андреевой в полуфинале "Ролан Гаррос"

Украинка Костюк стала соперницей Андреевой по полуфиналу "Ролан Гаррос"

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В четвертьфинале Костюк обыграла соотечественницу Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В четвертьфинале Костюк (15-й номер посева) обыграла соотечественницу Элину Свитолину (7) со счетом 6:3, 2:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.
Костюк впервые сыграет в полуфинале на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. До этого ее лучшим результатом была четвертьфинальная стадия на Australian Open 2024 года. Свитолина в шестой раз проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос", она ни разу не смогла выйти в полуфинал.
Соперницей Костюк в матче за выход в финал турнира станет первая ракетка России Мирра Андреева (8).
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