Костюк победила Свитолину и сыграет с Андреевой в полуфинале "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В четвертьфинале Костюк обыграла соотечественницу Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В четвертьфинале Костюк (15-й номер посева) обыграла соотечественницу Элину Свитолину (7) со счетом 6:3, 2:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.
Костюк впервые сыграет в полуфинале на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. До этого ее лучшим результатом была четвертьфинальная стадия на Australian Open 2024 года. Свитолина в шестой раз проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос", она ни разу не смогла выйти в полуфинал.
Соперницей Костюк в матче за выход в финал турнира станет первая ракетка России Мирра Андреева (8).