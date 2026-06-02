ВС России нанесли удары по местам подготовки и площадкам запуска БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары по местам подготовки и площадкам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в 133 районах.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВС России нанесли удары по местам подготовки и площадкам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18