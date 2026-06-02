ВС России поразили инфраструктуру шести украинских военных аэродромов

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Вооруженные силы России в ответ на теракт киевского режима в Старобельске нанесли удар возмездия по шести военным аэродромам ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Во вторник Минобороны России сообщило о нанесении ВС РФ ночью удара возмездия по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики.