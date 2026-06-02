ВС России поразили инфраструктуру шести украинских военных аэродромов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.
- Поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов в различных областях Украины.
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Вооруженные силы России в ответ на теракт киевского режима в Старобельске нанесли удар возмездия по шести военным аэродромам ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Во вторник Минобороны России сообщило о нанесении ВС РФ ночью удара возмездия по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики.
"Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18