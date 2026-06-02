На Украине начальника склада ВСУ обвинили в исчезновении продуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ Начальника склада одной из воинских частей Николаевской области обвинили в исчезновении продуктов и сухпайков на сумму более 3,5 миллиона гривен.

Должностное лицо не обеспечило надлежащее хранение продовольствия на складе, из-за чего исчезли консервы, овощи и наборы сухих пайков.

Ему предъявили обвинение по уголовной статье о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения, что может повлечь лишение свободы на срок до восьми лет.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Начальник склада одной из воинских частей Николаевской области обвиняется в исчезновении продуктов и сухпайков со склада на сумму более 3,5 миллиона гривен (79,3 тысячи долларов), сообщило во вторник госбюро расследований Украины (ГБР).

« "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику склада... материально-технического обеспечения одной из воинских частей Николаевской области . Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей военная часть потеряла продовольствие более чем на 3,5 миллиона гривен (79,3 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, должностное лицо не обеспечило надлежащее хранение продовольствия на складе воинской части. В сообщении говорится, что в связи с этим исчезли консервы, овощи и наборы сухих пайков, предназначенные для обеспечения военнослужащих. По данным ГБР, обвиняемый военнослужащий в настоящее время проходит службу в должности водителя в другой воинской части. Сотрудники ГБР предпринимают меры по возмещению нанесенного государству ущерба.