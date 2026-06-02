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На Украине начальника склада ВСУ обвинили в исчезновении продуктов - РИА Новости, 02.06.2026
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На Украине начальника склада ВСУ обвинили в исчезновении продуктов

Начальника склада ВСУ обвинили в исчезновении продуктов на сумму более $79 тыс

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальника склада одной из воинских частей Николаевской области обвинили в исчезновении продуктов и сухпайков на сумму более 3,5 миллиона гривен.
  • Должностное лицо не обеспечило надлежащее хранение продовольствия на складе, из-за чего исчезли консервы, овощи и наборы сухих пайков.
  • Ему предъявили обвинение по уголовной статье о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения, что может повлечь лишение свободы на срок до восьми лет.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Начальник склада одной из воинских частей Николаевской области обвиняется в исчезновении продуктов и сухпайков со склада на сумму более 3,5 миллиона гривен (79,3 тысячи долларов), сообщило во вторник госбюро расследований Украины (ГБР).
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"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику склада... материально-технического обеспечения одной из воинских частей Николаевской области. Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей военная часть потеряла продовольствие более чем на 3,5 миллиона гривен (79,3 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным следствия, должностное лицо не обеспечило надлежащее хранение продовольствия на складе воинской части. В сообщении говорится, что в связи с этим исчезли консервы, овощи и наборы сухих пайков, предназначенные для обеспечения военнослужащих. По данным ГБР, обвиняемый военнослужащий в настоящее время проходит службу в должности водителя в другой воинской части. Сотрудники ГБР предпринимают меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
По информации ведомства, начальнику склада предъявлено обвинение по уголовной статье о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Информация о мере пресечения обвиняемому не уточняется.
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